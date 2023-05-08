Появились видео и фото дома и квартиры в Святошинском районе Киева, которые пострадали от ночного удара РФ.

В квартире проживает семья из четырех человек. В момент попадания все находились дома. Спасло то что они были в другой части квартиры.

По словам жителей, взрыв произошел где-то в 01:10. Все спали.

"Ударной волной выбыло все окна и двери после этого мы все проснулись. Не сразу поняли что произошло, все было в пыли и дыму. Мы сразу взяли детей и начали выходить на улицу. У подъезда уже было много жителей нашего дома. Спустя минут 20 приехали спасатели. Повезло что ничего не загорелось и часть квартиры уцелела", - рассказывает мужчина.

Напомним, что в результате ночной атаки беспилотников были сбиты все 35, выпущенных российскими силами "Шахедов".

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