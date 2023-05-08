Появилось видео последствий сегодняшнего ночного удара по Киеву.

Его публикует "Украина сейчас".

На кадрах видно, что поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадало несколько квартир. Жители говорят, что слышали взрыв.

Ранее власти Киева сообщили, что все "Шахиды" были сбиты, а повреждения нанесли их обломки. Пострадал дом в Святошинском районе Киева. Повреждены окна, фасад.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.