В субботу, 6 мая, в Киеве произошел грандиозный прорыв водопровода на Большой Васильковской улице. В итоге образовался фонтан, струя которого бьет выше пятиэтажки.

Из комментариев в соцсетях следует, что вода в фонтане не горячая. Затопило некоторые квартиры и стоящие рядом машины. Мощные потоки воды бегут между домами. Давление воды настолько сильное, что "фонтан" достигает крыш многоэтажных домов.

Киевские власти дали официальный комментарий по поводу грандиозного прорыва водопровода на Большой Васильковский.

В телеграм-канале КГГА пишут, что повреждение трубопровода произошло сегодня около 11:10 во время гидравлических испытаний теплосетей. В результате, образовался провал 1,5х1,5 метров, "пострадавших пока нет". На данный момент, фонтан локализован

Отмечается, что теплосеть была введена в эксплуатацию в 1982 году.

Напомним, ранее на левом берегу Киева было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на насосной станции. Повреждения произошли на насосной станции Позняки.

Помимо этого, мы сообщали, что в пятницу, 5 мая, после последних 7 дней подъема половодья в Киеве, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 сантиметров, вчера был зафиксирован спад наводнения. Уровень воды в Днепре в Киеве достиг отметки 9 298 сантиметров, что на 11 сантиметров ниже по сравнению с предыдущим днем.

В конце апреля оставались подтопленными 1 201 дворов и 208 домов в Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Волынской области. Кроме того, были подтоплены 21 087 гектаров сельскохозяйственных угодий в Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях.