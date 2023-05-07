На киевской Троещине в квартире взорвалась граната. Фото
В Киеве в квартире на улице Лисковской в Деснянском районе взорвалась граната. Никто не пострадал.
Об этом сообщает полиция.
Предварительно установлено, что граната взорвалась из-за неосторожного обращения. Никто не пострадал.
Мужчину, который незаконно хранил боеприпас, полицейские задержали.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.
А в Харьковской области мужчина подорвал гранатой машину с односельчанами и пытался взорвать дом.
Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.
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