В Киеве в квартире на улице Лисковской в Деснянском районе взорвалась граната. Никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция.

Предварительно установлено, что граната взорвалась из-за неосторожного обращения. Никто не пострадал.

Мужчину, который незаконно хранил боеприпас, полицейские задержали.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.

А в Харьковской области мужчина подорвал гранатой машину с односельчанами и пытался взорвать дом.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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