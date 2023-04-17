В Харьковской области мужчина подорвал гранатой машину с односельчанами и пытался взорвать дом
В Купянском районе Харьковской области местный житель бросил гранату РГД в автомобиль односельчан. Трое человек, находившиеся в салоне, получили травмы.
Об этом сообщили в полиции региона.
Инцидент произошел 16 апреля в Ольховатской громаде.
После подрыва автомобиля нападавший не успокоился и бросил еще одну гранату в дом других жителей, но она не взорвалась.
Подозреваемый задержан. Мотивы нападавшего не разглашают.
Напомним, в субботу в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.
Ранее мы писали, что в Киеве рядом с детской площадкой 29-летний парень погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел на Апрельском переулке, граната взорвалась у него в руках.
Также мы сообщали, что в Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.
Кроме того, писали, что в Днепре нетрезвый мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял дом. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.