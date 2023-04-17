В Купянском районе Харьковской области местный житель бросил гранату РГД в автомобиль односельчан. Трое человек, находившиеся в салоне, получили травмы.

Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 16 апреля в Ольховатской громаде.

После подрыва автомобиля нападавший не успокоился и бросил еще одну гранату в дом других жителей, но она не взорвалась.

Подозреваемый задержан. Мотивы нападавшего не разглашают.

Напомним, в субботу в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.

Ранее мы писали, что в Киеве рядом с детской площадкой 29-летний парень погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел на Апрельском переулке, граната взорвалась у него в руках.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата. Мужчину задержали, им оказался бывший военный, который находился в розыске за кражу оружия.

Кроме того, писали, что в Днепре нетрезвый мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял дом. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.