Во Львове в многоквартирном доме предварительно взорвалась граната РГН. Правоохранители уже возбудили дело по данному факту, ведется расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"31 марта около 22:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в одном из жилищ в многоквартирном доме по улице Замарстыновской во Львове", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в квартире взорвалась граната, вероятно, РГН.

"В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а хозяин дома, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами", - рассказали в полиции.

Сообщается, что следователи уже открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее в Киеве 29-летний парень погиб от взрыва гранаты рядом с детской площадкой.

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