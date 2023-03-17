Мужчина, который пришел в апелляционный суд Черновцов с гранатой, после переговоров с полицией, сдался.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Внештатная ситуация возникла в областном центре - мужчина с гранатой оказался в помещении апелляционного суда", - пишет Геращенко.

По его словам, мужчина был не согласен с решением инстанции по поводу своего сына, приговоренного к 5 годам тюрьмы за неповиновение действиям военного руководителя.

Он угрожал подорвать себя в здании.

Напомним, в Киеве в метро полицейские изъяли у пассажира боеприпасы, теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что не все жители Днепропетровской области откликнулись на призыв властей и добровольно сдали оружие, которое массово раздавали в начале войны. На руках у людей остается 500 единиц оружия из выданных 2 тысяч.

Также в одном из киевском супермаркетов рядом с железнодорожным вокзалом произошел инцидент - мужчина в военном камуфляже демонстрировал боевую гранату, обращаясь к кассиру.