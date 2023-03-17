Не все жители Днепропетровской области откликнулись на призыв властей и добровольно сдали оружие, которое массово раздавали в начале войны.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак заявил, что дает этим гражданам последний срок - еще 10 дней.

"Дальше только ответственность. В соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

На руках у людей остается 500 единиц оружия из выданных 2 тысяч. Все их носители установлены.

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