В Одесской области полицейские разоблачили преступную наркогруппировку из четырех мужчин. Злоумышленники распространяли каннабис, амфетамин и Альфа-PVP, рекламируя свои услуги через Интернет. Такой бизнес приносил им около миллиона гривен прибыли в месяц.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Организовали "наркобизнес" двое жителей Одесской области в возрасте 32 и 34 лет. Они создали наркомагазин в Интернете, где предлагали каннабис, амфетамин и "Альфа-PVP". Для непосредственного сбыта фигуранты привлекли двух жителей Черноморска. Они сбывали товар через закладки, а фасовали в арендованном гараже, который использовали как цех и склад", - говорится в сообщении.

По данным следствия, лидеры группировки администрировали Интернет-магазин, принимали заказы от клиентов, обеспечивали бесперебойную поставку оптовых партий "товара", контролировали движение средств и распределяли прибыль между участниками группы. Ежемесячно злоумышленники сбывали около шести тысяч доз.

Правоохранители провели 15 одновременных санкционированных обысков, в ходе которых изъяли около 5 тысяч уже готовых к сбыту закладок с амфетамином, Альфа-PVP и каннабисом, черновые записи, деньги в иностранной валюте, оружие с патронами, четыре гранаты, ручной противотанковый гранатомет, а также четыре автомобиля, которые злоумышленники использовали в своей незаконной деятельности.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований, а ориентировочная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает миллион гривен.

Все фигуранты задержаны, за совершенное фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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