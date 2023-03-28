В Житомирской области полицейские уничтожили наркотиков на более чем два миллиона гривен. Их сожгли на спецплощадке областного управления.

Нацполиция сообщает, что наркотики хранились как вещественные доказательства в уголовных производствах по незаконному обороту наркотических средств за 2019-2022 года, по которым суды уже вынесли решения.

Процедура происходила в присутствии членов специально созданной комиссии, в состав которой вошли как полицейские, так и сотрудники СБУ.

По ценам черного рынка утилизировано было наркотических и психотропных веществ на сумму более двух миллионов гривен.

Ранее полиция Киевщины накрыла нарколабораторию, которая каждый месяц сбывала психотропы на 10 миллионов гривен. Полицейские провели шесть санкционированных обысков и изъяли около 700 г амфетамина, более 4 кг Alfa PVP, 3 кг каннабиса, более 800 литров прекурсоров, упаковочный материал, электронные весы, пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 3 миллионов гривен.

В Киеве поймали наркодельцов, которые хранили наркотики в желудях, кофе и продуктах. Наркотики отправляли заказчикам по почтовым отправлениям или реализовывали с помощью закладок.