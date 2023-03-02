38 участников ОПГ "Двадцатовские" арестованы. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток.

Об этом сообщают в МВД.

Также изъято имущество на 170 миллионов гривен.

"Среди изъятого - часы на 2 миллиона долларов, в частности, от президента России", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у фигурантов изъяли 8 кг метамфетамина.

Подробнее о "Двадцатовских" мы писали в отдельном материале. На днях полиция разоблачила в Кривом Роге крупный наркокартель, распространявший наркотики почти по всем регионам Украины. Правоохранители одновременно провели более 200 обысков, при которых изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также крупную сумму денег.

Организовали наркобизнес три жителя Кривого Рога, имеющие уголовные статусы и коррупционные связи. Средства от сбыта лидеры группировок передавали руководству преступного сообщества "Двадцатовские", а это – более одного миллиона долларов США "прибыли" в месяц.

Также сообщалось, что в Кривом Роге были задержаны еще 10 участников наркокартеля "Двадцатовские", снабжавшего наркотиками всю Украину .