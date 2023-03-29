В Киевской области разоблачили организованную группу, которая занималась незаконной реализацией наркосодержащих и сильнодействующих препаратов. К преступной схеме привлекли фармацевтов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Белоцерковской окружной и Киевской областной прокуратур разоблачено и сообщено о подозрении трем участникам организованной группы по фактам незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и отпуска наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 320, ч. 4 ст.321 УК Украины). Следствие установило, что житель Белоцерковского района организовал преступную схему по безрецептурному сбыту наркосодержащих и сильнодействующих лекарственных средств. Для указанной деятельности мужчина использовал аптеку, владельцем которой является его жена. Он привлек к противоправной деятельности еще двух фармацевтов. Как организатор, он контролировал необходимое количество закупок медицинских препаратов, занимался подбором персонала, принимал меры конспирации, а также распределением полученных средств от незаконного бизнеса. В свою очередь фармацевты реализовывали покупателям препараты, относящиеся к наркотическим и сильнодействующим средствам с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных обысков обнаружены и изъяты наркосодержащие и сильнодействующие лекарственные препараты, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты и другие доказательства, указывающие на причастность лиц к инкриминируемому им преступлению.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым соответствующих мер пресечения.

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