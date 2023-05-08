В полиции сообщили последствия ночной атаки российских дронов в Киевской области.

По данным главы Нацполиции Киевской области Андрея Небытова, ночью на линию "102" от украинцев поступило 40 сообщений о пролете беспилотников.

В результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов области. Полицейские и спасатели ГСЧС отреагировали мгновенно.

Напомним, что ночью были сбиты все 35 беспилотников, выпущенных по Украине.

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