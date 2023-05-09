Судя по всему, две ракеты, которые не сбила украинская ПВО в ходе сегодняшней ночной атаки, приземлились в Черкасской области.

О прилетах сообщил губернатор Игорь Табурец и опубликовал фото глубокой воронки.

"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - заявил он, не уточнив, где был второй прилет.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.