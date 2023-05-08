В ночь на 8 мая российские военный выпустили шесть ракет по промышленной зоне Краматорска.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без жертв.

"Ночью россияне выпустили 6 ракет по промзоне Краматорска без жертв", - написал Кириленко.

Также на Донецком направлении поврежден дом в Кураховке, также в общине под обстрел попало Курахово. Зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей общины.

На Горловском направлении поврежден частный дом в Константиновке. В Торецкой общине ранен 1 человек и поврежден дом в Щербиновке. Также есть повреждения в Нелиповке и Петровке, там без пострадавших.

Всего за сутки ранения получили двое жителей.

Напомним, ранее в результате ракетного удара по Краматорску повреждения получили 22 многоквартирных дома, торговый центр, АЗС, автомойка, ледовая арена, бассейн, две единицы общественного транспорта и корпус завода.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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