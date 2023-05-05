В Славянске Донецкой области две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс керамика", а в Краматорске при обстреле было повреждено административное здание Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Фейсбуке.

По его данным, обошлось без пострадавших.

"Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины", – добавил Кириленко.

В конце апреля Славянск тоже подвергся обстрелу, были повреждены несколько частных домов, но обошлось без жертв.

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