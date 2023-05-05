Херсонская ОВА опубликовала видео последствий вчерашнего обстрела села Кизомыс в Херсонской области.

Вчера противник выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомбы. В ОВА сообщали, что обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Херсоне и области возросло количество погибших после интенсивных обстрелов 3 мая. По последним данным, за сутки от обстрелов в области погибли 23 человека и 46 получили ранения.

Напомним, за сутки россияне 92 раза обстреляли прифронтовую Запорожскую область. Повреждены машины, квартиры, частные дома.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.