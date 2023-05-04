В четверг, 4 мая, российская авиация сбросила управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области, что привело к ранению двух человек.

Об этом сообщил Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА, пишет suspilne.media.

Авиабомбы упали вблизи районной больницы. В то же время, военные РФ, также используя авиацию, обстреляли район Берислава. В результате происшествия пострадали два человека.

Напомним, ночью 3 мая российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области, в результате чего одна женщина погибла, еще трое человек получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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