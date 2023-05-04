Этой ночью РФ дважды ударила авиабомбами по Сумской и Черниговской областям. Есть погибшие и раненные среди мирных граждан.

Об этом сообщают главы областей.

В Ивановке Черниговской области в результате удара авиабомбы погибла пожилая женщина 1941 года рождения, трое мужчин ранены. Повреждено здание учебного заведения и другие сооружения.

В Уралово Сумской области повреждены два частных дома, административное здание и заведение.

Напомним, по данным Воздушных сил, ночью были сбиты 18 дронов из 24. Уже появились фото обломков дронов, упавших ночью по всему Киеву.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.