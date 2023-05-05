В ночь с 4 на 5 мая под вражеской артиллерией оказался Никополь Днепропетровской области. Из-за обстрелов в городе повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Разбиты линия электропередач и два газопровода.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровскую область двумя беспилотниками. Военные из воздушного командования "Восход" их сбили.

Напомним, в Херсоне и области погибли 23 человека, еще 46 раненных из-за российских мощных обстрелов по центру города, вокзалу и "Эпицентру".

Также сообщалось, что в ночь на 4 мая по Украине ночью была совершена очередная атака дронами.

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