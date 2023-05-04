Командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило, что над Киевом сбили украинский Bayraktar. О необычной форме беспилотника, не похожего на "Шахед", сообщали жители столицы.

"В Киевской области во время планового полета потерял управление беспилотник Bayraktar TB2", – написала пресс-служба командования на своей странице в Facebook.

Было принято решение его уничтожить.

"Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!" - заявили в Воздушных силах.

Там добавили, что, вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. Пострадавших нет.

Напомним, в четверг, 4 мая, над Киевом сбили беспилотник. В двух районах столицы вспыхнули пожары после падения его обломков.

Кроме того, сообщалось, что взрывной волной от падения обломков дрона разбиты стекла ТЦ.

Ранее мы публиковали видео поражения беспилотника ПВО столицы, который после попадания ракеты превратился в огненный шар и упал в центре города.