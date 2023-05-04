В Сети появилось видео работы спасателей на месте падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева.

Соответствующие кадры публикует "Суспильне".

На видео можно заметить пожарные машины и работу спасателей.

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже четырехэтажного здания ТЦ, которое произошло на площади 50 кв. метров.

"В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 кв. м. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили", – написал мэр.

Тем временем киевские паблики пишут, что обломки сбитого БПЛА упали неподалеку от железнодорожного вокзала.

"Обломки упали на здание торгово-офисного центра в Соломенском районе. К счастью, без пострадавших", – говорится в сообщении.

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