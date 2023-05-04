В четверг, 4 мая, над Киевом сбили беспилотник. В Сети появилось видео поражения дрона ракетой ПВО.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить момент попадания ракеты ПВО в беспилотник, после чего он превращается в огненный шар и падает в центре города.

Напомним, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском и Печерском районах столицы вспыхнули пожары. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в четырехэтажном здании в Соломенском районе столицы локализован.

Кроме того, "Страна" публикует видео беспилотника, который летал над Киевом.

Ранее мы публиковали фото обломков дронов, упавших ночью по всему Киеву после ночной атаки.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.