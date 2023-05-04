В Сети появились новые фото беспилотника над центром Киева и момента его поражения. В соцсетях обратили внимание на необычную форму дрона, который не похож на "Шахед".

Кадры беспилотника публикуют местные Telegram-каналы.

Российские паблики пишут, что дрон похож на "Байрактар", которые находятся на вооружении украинской армии.

Официальных комментариев относительно того, какой тип беспилотника сбили над Киевом, пока не было.

Напомним, в четверг, 4 мая, над Киевом сбили беспилотник. В двух районах столицы вспыхнули пожары после падения его обломков.

Ранее мы публиковали видео работы спасателей на месте падения беспилотника в Киеве. Сообщалось, что взрывной волной разбиты стекла ТЦ.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.