Сбитый над Киевом беспилотник имеет необычную форму. Фото: Telegram

В Сети появились новые фото беспилотника над центром Киева и момента его поражения. В соцсетях обратили внимание на необычную форму дрона, который не похож на "Шахед".

Кадры беспилотника публикуют местные Telegram-каналы.

Российские паблики пишут, что дрон похож на "Байрактар", которые находятся на вооружении украинской армии.

Официальных комментариев относительно того, какой тип беспилотника сбили над Киевом, пока не было.

Сбитый беспилотник над Киевом

Сбитый беспилотник над Киевом

Напомним, в четверг, 4 мая, над Киевом сбили беспилотник. В двух районах столицы вспыхнули пожары после падения его обломков.

Ранее мы публиковали видео работы спасателей на месте падения беспилотника в Киеве. Сообщалось, что взрывной волной разбиты стекла ТЦ.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских. 

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.

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