Сегодня ночью, 4 мая, российские войска выпустили две ракеты С-300 по Краматорску, попав в территорию возле колледжа.

О последствиях обстрела сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"Обломками повреждены детсад, корпус Краматорского профессионального колледжа промышленности, информационных технологий и бизнеса Донбасской государственной машиностроительной академии и близлежащие жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

По данным Кириленко, всего за время полномасштабной войны россияне повредили 736 образовательных учреждений в Донецкой области: 302 детсада, 327 школ, 29 училищ, 45 вузов и 33 заведения внешкольного образования.

Всего на Донбассе за минувшие сутки двое погибших и девять раненных, ранее сообщал Кириленко.

Как сообщалось, по Украине ночью была совершена атака дронами и ракетами. Позже стало известно о прилетах и падении обломков в Киеве и области.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.