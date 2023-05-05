В Донецкой области, в пятницу, 5 мая, россияне два часа подряд обстреливали объект генерации. Тем не менее, электростанция работает.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Какой именно объект обстреливался, не уточняется. Отметим, утром сообщалось об обстреле Курахово, там находится Кураховская ТЭС.

Также Укрэнерго сообщает о повреждениях в распределительных сетях в Донецкой и Херсонской областях.

Напомним, ночью под обстрел попал Никополь. В городе повреждена линия электропередач.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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