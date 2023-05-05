В Донецкой области россияне обстреляли Краматорск. Ракетный удар пришелся по промзоне. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

Также под обстрелом были Новоукраинка, Угледар, Кураховская, Константиновская, Торецкая громады.

За сутки в области погибли двое жителей, ранены - пятеро.

За сутки ВСУ отразили около 60 атак, помимо Бахмута враг атаковал Богдановку и Марково.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.