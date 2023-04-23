Ночью 23 апреля Славянск подвергся обстрелу, повреждены несколько частных домов, но обошлось без жертв.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

Противник вел ночной обстрел из ЗРК С-300 по микрорайону Лесной, вблизи карьера. По сообщению властей, несколько частных домов были повреждены, но, к счастью, обошлось без жертв.

В связи с этим, гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и воздержаться от посещения мест массового скопления людей в пасхальные дни.

Как писала "Страна", россияне обстреляли Харьков. После обстрела произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, одна из ракет упала в землю, другая - разорвалась в воздухе.

По данным Сил обороны Юга, россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине 9 мая, в "сакральную для себя дату".

Война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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