Украинское командование не исключает массированного ракетного удара со стороны российской армии на 9 мая.

Об этом заявила глава пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне сейчас могут копить ракеты для такой атаки и осуществить ее в "сакральную для себя дату".

"Мы говорили про то, что такая долгая пауза, которая выдерживается врагом после крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать про подготовку к значительному, по их меркам, повторению массированной ракетной атаки. Вряд ли у них хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. Вполне вероятно, что такой удар они могут посвятить своим сакральным датам, с определенным символизмом в районе 9 мая", - заявила Гуменюк.

При этом, по ее словам, россияне могут нанести ракетный удар и раньше.

Отметим, что ранее военная разведка Украины заявляла о смене стратегии РФ по ракетным ударам. И прогнозировала, что их будут наносить по объектам, обеспечивающим украинское контрнаступление.

К слову, в сводках Генштаба за 9 мая 2022 года ничего о ракетных атаках россиян не сообщалось.

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