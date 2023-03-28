Поздно вечером в понедельник, 27 марта, россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Ракетным ударом в городе поврежден детсад, школа и здание предприятия. Обошлось без жертв.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал фото последствий ночных ударов.

Напомним, 26 марта россияне нанесли удары по Краматорску и Авдеевке, пострадала промышленная зона и коксохимзавод.

Также Россия ударила по центру Краматорска ночью 25 марта, обрушилась часть пятиэтажки.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.