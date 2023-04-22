Вечером 22 апреля в Харькове раздались взрывы. Город оказался под обстрелом.

Об этом заявил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

По его данным, в Новобаварском районе из-за обстрела возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

"ГСЧС работает на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал Терехов.

Харьковские паблики пишут о столбе дыма после ракетного удара и мощном пожаре.

А губернатор Олег Синегубов рассказал, что под ракетным ударом россиян оказались Харьков и Харьковский район.

"Предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - сообщил он в телеграм-канале.

Позже представители власти дополнили эту информацию.

Синегубов рассказал, что зафиксировано по меньшей мере пять прилетов по Харькову и области.

"В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар", - отметил он. Также одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры.

А Терехов добавил, что помимо Новобаварского были удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.

Между тем вечером было громко и в Белгороде. Его жители слышали звуки взрывов. Местные паблики предполагают работу ПВО.

Ранее мы писали, что 30 марта Харьков подвергся обстрелу со стороны Белгорода. Тогда было зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов, вероятно, ракет С-300.

А за неделю до того, 24 марта, российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.