В Сети появилось видео обстрела Красногоровки Донецкой области российскими войсками.

Соответствующие кадры публикуют в пятницу, 21 апреля, Telegram-каналы.

На видео можно заметить попадания в многоэтажные жилые дома.

Красногоровка - подконтрольный Украине населённый пункт к западу от Донецка и к северу от Марьинки.

Ранее мы писали, что в Красногоровке и окрестных селах Донецкой области, несмотря на напряженную ситуацию и увеличение вражеских обстрелов, остаются еще 42 ребенка.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.