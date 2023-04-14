В Красногоровке и окрестных селах Донецкой области, несмотря на напряженную ситуацию и увеличение вражеских обстрелов, остаются еще 42 ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Несмотря на это, не все родители готовы эвакуироваться вместе с детьми и откладывают выезд. Сейчас там остаются еще 42 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители будут продолжать работу по эвакуации детей из прифронтовых населенных пунктов и дальше, пока не вывезут всех детей.



"Граждане могут обращаться по вопросам эвакуации из Марьинской общины в группу полиции Белый Ангел", - добавили в МВД.



В ведомстве также рассказали, что за последние дни правоохранителям удалось эвакуировать из самых опасных населенных пунктов в Донецкой области детей и их родителей. За один день вывезли 14 человек, из которых шестеро - дети.

Напомним, недавно в Донецкой области в 21 населенном пункте объявлена принудительная эвакуация детей. Решение об эвакуации было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Члены штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация с безопасностью остается критической.

Также мы писали, что в Славянске будут лишать опекунских прав тех, кто отказывается эвакуировать приемных детей из города.

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