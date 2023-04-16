Число жертв пятничного обстрела Славянска в Донецкой области увеличилось до 12, из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 12:00 16 апреля в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", - заявляет ГСЧС.

По информации Национальной полиции, под завалом возможно нахождение еще 3 человек.

Напомним, жилой микрорайон Славянска накануне попал под российский ракетный удар. В одном из поврежденных многоэтажных домов ударом снесло несколько верхних этажей.

На днях в Офисе президента сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске. Он умер по дороге в больницу.

Также мы писали, что в Пасхальную ночь россияне обстреляли Николаевскую и Запорожскую области. Погибли двое подростков.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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