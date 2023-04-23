В ночь на 23 апреля были нанесены ракетные удары по Харькову и Харьковской области. В результате в облцентре одна из ракет упала в землю, а другая, возможно, разорвалась в воздухе над овощной фабрикой, что привело к повреждению теплиц и рабочих цехов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Котляры Харьковского района было разрушено два частных дома, а десять других домов, один гараж и четыре автомобиля были повреждены. В результате этого произошли пожары, но обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов со стороны врага, включая Купянск, Волчанск, Тимофеевку, Новомлынск, Западное и другие. К счастью, без пострадавших и значительных разрушений.

По данным местных пабликов, в Новобаварском районе Харькова ночью горела газовая заправка. Связано ли это с вечерним ракетным ударом - пока неизвестно. Местные паблики пишут, что воронок рядом не обнаружено.

Как писала "Страна", 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове неизвестные запустили фейерверк.

По данным губернатора, на севере Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию.

Война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, о чем говорит запрет на ввоз украинского продовольствия в страны ЕС.