В Харькове запустили фейерверк. В городе сейчас воздушная тревога.

Соответствующее видео публикуют в четверг, 20 апреля, местные Telegram-каналы.

По данным городских пабликов, неизвестные запустили салют в районе станции метро "23 августа".

Напомним, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект №7438 об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.

Ранее мы публиковали видео, как спецназ штурмовал квартиру любителя фейерверков на Борщаговке в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.