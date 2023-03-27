В Киеве на Борщаговке квартиру любителя фейерверков штурмовал спецназ. Видео визита силовиков публикует Нацполиция.

Ранее в соцсетях появилось видео запуска салютов, полицейские оперативно установили личность того, кто их запускал.

Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области. Свои действия он объяснил желанием поздравить друга с Днем Рождения.

Ранее мы писали, как в Харькове задержали мужчину, который запустил фейерверк во дворе жилого дома, "чтобы поразить девушку".

Тем временем в Одессе, Киеве и других украинских городах на время войны запретили фейерверки и езду на авто без глушителей. В Раду внесли законопроект о запрете продажи и использования салютов и фейерверков.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.