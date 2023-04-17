На севере Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию в двух населенных пунктах Дергачевской общины, а также на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов на брифинге.

Он отметил, что эвакуация уже проводится в населенных пунктах, где идут боевые действия, и за прошлую неделю было вывезено 30 детей.

"Эвакуация идет постоянно по тем населенным пунктам, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта - мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача - из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же", - сказал он.

Однако, если люди не желают покидать опасную зону, ОВА будет вынуждена принимать решение о принудительной эвакуации в зависимости от военной обстановки на момент принятия решения.

Напомним, в начале апреля правительство Украины объявило в 21 населенном пункте Донецкой области принудительную эвакуацию детей.

Также по данным Генштаба, Россия готовится к "эвакуации" населения с левого берега Херсонской области.