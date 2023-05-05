После удара по Краматорску повреждены два десятка многоэтажек, ледовая арена, торговый центр и АЗС
В результате ракетного удара по Краматорску повреждения получили 22 многоквартирных дома, торговый центр, АЗС, автомойка, ледовая арена, бассейн, две единицы общественного транспорта и корпус завода.
Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, пресс-служба Краматорского горсовета в своем Telegram-канале.
По информации горсовета, обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня в Краматорске при обстреле было повреждено административное здание Новокраматорского машиностроительного завода.
Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.
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