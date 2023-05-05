В результате ракетного удара по Краматорску повреждения получили 22 многоквартирных дома, торговый центр, АЗС, автомойка, ледовая арена, бассейн, две единицы общественного транспорта и корпус завода.

Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, пресс-служба Краматорского горсовета в своем Telegram-канале.

По информации горсовета, обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня в Краматорске при обстреле было повреждено административное здание Новокраматорского машиностроительного завода.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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