Посольство Италии призвало граждан своей страны не ездить в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"В Киеве и на всей территории Украины продолжают регистрировать все более сильные ракетные обстрелы. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность и следить за обновлениями и указаниями местных властей…

Все поездки в Украину по каким-либо причинам категорически не рекомендуются", – говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в Италии продлили на полгода вид на жительство для украинских беженцев.

Ранее министр обороны Италии заявлял, что закончить войну в Украине можно только путем прямых переговоров сторон.

По данным Corriere della Sera, после поставок оружия Украине в Италии критически упала обороноспособность страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.