Урегулировать конфликт на Украине можно только путем прямых переговоров сторон. Уверенность в этом высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

По словам министра, Италия идет по двум направлениям - "гарантирует Украине право на самооборону" и, одновременно, предпринимает попытки добиться урегулирования кризиса мирными средствами.

"Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал Крозетто.

По его оценке, ООН утратила способность "тушить конфликты", а Совет Безопасности ООН блокируют его постоянные члены.

"Все прекрасно добавляют бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, утратила эту возможность", — заявил Крозетто.

Он полагает, что нужны новые посредники — таким может стать и Китай.

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