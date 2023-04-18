Китай предложил свое посредничество для возобновления мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает Xinhua .

Он провел телефонные разговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами Эли Коэном и Риядом Аль-Малики, после чего призвал возобновить мирные переговоры и реализовать ранее достигнутые договоренности.

"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе, и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", - сказал Цинь.

Напомним, что в марте при посредничестве Иран и Саудовская Аравия заключили мирное соглашение. Стороны договорились в Китае о нормализации отношений и открытии посольств.

Отношения были разорваны в 2016 году после конфликта саудовского правительства с шиитами, а также погрома посольства Эр-Рияда в Тегеране.

New York Times отмечает, что переговоры Ирана и Саудовской Аравии состоялись при посредничестве Пекина, контактирующего с обеими странами и заинтересованного в мире в Персидском заливе, откуда он берет 60% энергоресурсов.