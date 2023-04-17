Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг предложение Багдада по посредничеству в переговорах о прекращении конфликта с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, во время визита в Ирак он сказал: "Россия стремится к войне. И это самая большая преграда, самая большая преграда на пути к миру".

"Они не ведут себя так, когда хотите мира. Так что, что бы ни говорили российские официальные лица… сегодня Россия хочет войны. Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и уйти с территории Украины. Это даст пространство для дипломатии", – добавил министр.

Ранее Багдад заявил, что готов помочь в переговорах о прекращении огня, сообщает Agence France Presse.

Напомним, что канцлера Германии Олафа Шольца также призвали выступить посредником для достижения мира в Украине.

По данным Politico, президент Украины Владимир Зеленский хочет сохранить КНР в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.