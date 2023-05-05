Обороноспособность Италии снизилась до критического уровня на фоне поставок вооружений Украине.

Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В таких условиях, в случае нападения на страну "способность к сопротивлению оценивалась бы от 48 до 72 часов", заявили представители итальянского генштаба.

Рим попытался обратиться к Вашингтону, чтобы обеспечить восстановление боезапасов, однако США ответили, что "придется встать в очередь".

"И очередь эта длинная. Потому что трудности являются общими для (почти) всех стран Евросоюза", - пишет издание.

Напомним, недавно газета The Wall Street Journal сообщала, что проблемы с цепочками поставок не дают американским производителям оружия производить больше ракет GMLRS и установок HIMARS для Украины и для пополнения запасов в США.

Кроме того, по данным The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.

Ранее мы рассказывали, что и в Бундестаге описали плачевное состояние немецкой армии. Комиссар Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль заявила, что немецкой армии не хватает буквально всего - от ремонта казарм до оборудования.