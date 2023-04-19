Проблемы с цепочками поставок не дают американским производителям оружия производить больше ракет GMLRS и установок HIMARS для Украины и для пополнения запасов в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания Lockheed Martin Corp. 18 апреля заявила, что дефицит ключевых компонентов, таких как ракетные двигатели для GMLRS и других ракет, продолжает препятствовать усилиям по наращиванию производства.

Когда президент Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в городе Трой в мае 2022 года, он и исполнительный директор компании Джим Тейклет пообещали удвоить производство ракет "Javelin" к 2024 году.

Но в итоге эта цель была перенесена на 2026 год, так же как и цель увеличить производство ракет GMLRS и пусковых установок HIMARS.

"Мы думали, что сможем достичь этого раньше", - сказал в интервью финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Ракетные двигатели остаются проблемой и для Raytheon Technologies Corp.

Некоторые руководители оборонных ведомств заявили, что Пентагон не спешит заключать новые сделки и предоставлять стимулы для увеличения производства, но руководство оборонного ведомства США отрицает это.

Ранее сообщалось, что производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у ЕС.

Также мы писали, что США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.