Министерство обороны США стремится привлечь стартапы из Кремниевой долины к выполнению контрактов Пентагона с целью удерживать конкурентную борьбу с Китаем в развитии военных технологий.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Пентагон добивается от Кремниевой долины включения в ряды производителей оружия", - говорится в публикации.

Как отмечается, Минобороны пытается через финансирование привлечь стартапы к разработке новых военных технологий.

В публикации говорится, что в настоящее время американская военно-промышленная отрасль оказалась в зависимости от незначительного числа крупнейших корпораций, что вызывает беспокойство и требует поиска новых решений для нужд Пентагона.



По оценкам собеседников газеты, в отличие от США, Китай значительно активнее привлекает частные компании к разработке новых видов вооружений, а вливания Пекина в технологический сектор уже превышают 1 триллион долларов.

Для сравнения, инвестиции венчурного капитала в оборону и аэрокосмический сектор США сейчас оцениваются в 6 миллиардов долларов в год, хотя это и превышает показатель 2017 года на уровне 1 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что человечество стоит на пороге новой "холодной войны", которая вот-вот начнется между США и Китаем и окажется более опасной, чем первая - между Западом и СССР.

Также "Страна" рассказывала, что в Пентагоне считают, что США не должны позволить Китаю построить военно-морскую базу в западной Африке.