В понедельник, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак РФ.

Также были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах противника на ближайшее время.

"Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов нужд украинского войск в текущем году", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке важной законодательной инициативы и очередных санкций против России, а также анонсировал новые шаги в поставках оружия для Украины.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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