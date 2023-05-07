Президент Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 7 мая. В нем он заявил о подготовке важной законодательной инициативы и очередных санкций против России, а также анонсировал новые шаги в поставках оружия для Украины.

"На этой неделе различные наши партнеры отличились в помощи Украине, в помощи украинцам. От Соединенных Штатов до Новой Зеландии, от Нидерландов и Бельгии до Хорватии. Страны Северной Европы - Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!" - сказал президент.

Он сообщил, что Украина сейчас очень подробно прорабатывает новые шаги в помощи и с другими партнерами.

"Ожидаем в ближайшее время именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для быстрого восстановления мира для всей украинской земли", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил о подготовке новых санкций против России и поблагодарил украинских защитников на передовой.

Напомним, недавно Владимир Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Ранее мы писали, что на Западе опасаются, что иностранной помощи для Украины поступает слишком мало.