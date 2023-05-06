День украинской пехоты, обмен пленными, коронация Карла III. Вечернее видеообращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 6 мая.
Главное из заявлений президента:
- Поздравил военных с днем украинской пехоты и сообщил о врученных наградах.
- Упомянул обмен, в ходе которого Украина вернула 45 защитников "Азовстали".
- Сообщил о встрече с представителями американского штата Юта.
- Поздравил от имени Украины британского короля Карла III с коронацией, на которой присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.
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