Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 6 мая.

Главное из заявлений президента:

  1. Поздравил военных с днем украинской пехоты и сообщил о врученных наградах.
  2. Упомянул обмен, в ходе которого Украина вернула 45 защитников "Азовстали".
  3. Сообщил о встрече с представителями американского штата Юта.
  4. Поздравил от имени Украины британского короля Карла III с коронацией, на которой присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

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