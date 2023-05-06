Защитники "Азовстали" вернулись в Украину. Фото: Telegram/ermaka2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными. Украина вернула 45 своих военных. Минобороны РФ ранее заявило лишь о возвращении по обмену трех российских лётчиков.

Ермак сообщает, кто вернулся в Украину.

"Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах (то есть, "Азова" - Ред.). 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", - написал Ермак.

Домой вернулись из плена 45 защитников "Азовстали"

Домой вернулись из плена 45 защитников "Азовстали"

Домой вернулись из плена 45 защитников "Азовстали"

Домой вернулись из плена 45 защитников "Азовстали"

Среди освобожденных сегодня украинских военных "Азовстали" оказался и участник миссии ГУР по эвакуации раненых на вертолете, добавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Он находился в сбитом эвакуационном вертолете, но выжил, хоть и был тяжело ранен.

"Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранение на Майдане, прошел АТО, ООС", - сообщает штаб.

Также были названы имена трех российских пилотов, которые сегодня вернулись в РФ из украинского плена.

  1. Максим Криштоп, подполковник, заместитель командира полка.
  2. Сергей Косик, подполковник, заместитель командира полка.
  3. Сергей Малов, майор, командир авиационного звена.

Криштопа в Украине уже начинали судить за бомбежки Харьковской области. Но в марте суд принял решение освободить его от заключения для передачи на обмен пленными.

В марте 2022 года Криштоп участвовал в пресс-конференции пленных российских пилотов, организованной в Киеве.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся в конце апреля. Тогда в Украину вернулись 44 человека. Среди них – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

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