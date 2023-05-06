Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными. Украина вернула 45 своих военных. Минобороны РФ ранее заявило лишь о возвращении по обмену трех российских лётчиков.

Ермак сообщает, кто вернулся в Украину.

"Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах (то есть, "Азова" - Ред.). 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", - написал Ермак.

Среди освобожденных сегодня украинских военных "Азовстали" оказался и участник миссии ГУР по эвакуации раненых на вертолете, добавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Он находился в сбитом эвакуационном вертолете, но выжил, хоть и был тяжело ранен.

"Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранение на Майдане, прошел АТО, ООС", - сообщает штаб.

Также были названы имена трех российских пилотов, которые сегодня вернулись в РФ из украинского плена.

Максим Криштоп, подполковник, заместитель командира полка. Сергей Косик, подполковник, заместитель командира полка. Сергей Малов, майор, командир авиационного звена.

Криштопа в Украине уже начинали судить за бомбежки Харьковской области. Но в марте суд принял решение освободить его от заключения для передачи на обмен пленными.

В марте 2022 года Криштоп участвовал в пресс-конференции пленных российских пилотов, организованной в Киеве.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся в конце апреля. Тогда в Украину вернулись 44 человека. Среди них – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

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